Nach einer turbulenten Saison lässt es sich das verlobte Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde derzeit gut gehen. Der Norweger postete auf Instagram einige Bilder des gemeinsamen Sommerurlaubs. Die US-Amerikanerin und der Norweger laden dabei ihre Akkus am Strand und zu Wasser auf, wie auf dem Beitrag zu sehen ist.

Wo genau das Paar den Urlaub genießt, ist nicht zu sehen. Erst vor fünf Wochen haben sich die beiden in Innsbruck verlobt. Bis zur Hochzeit dürfte es jedoch noch dauern, verriet Kilde in einem Interview. Im Mai 2021 hat das Paar die Beziehung öffentlich gemacht.

Sportlich gesehen hatten beide in der abgelaufenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Während sich Shiffrin in Cortina nur leichte Verletzungen zuzog, musste ihr Herzblatt nach einem heftigen Sturz in Wengen sogar um die Fortführung seiner Karriere bangen. Der Norweger arbeitet seither aber unermüdlich an seinem Comeback.