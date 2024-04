In aller Kürze:

Bilder sagen mehr als tausend Worte: Die Ski-Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde geben ihr Verlobung via Instagram-Post bekannt. Dafür reichen ein paar Emojis, strahlende Gesichter und ein in Szene gesetzter Diamant-Ring. Innerhalb der ersten fünf Stunden freuten sich bereits 100.000 User mit dem allseits beliebten Traumpaar.

Der deutsche Comedian Luke Mockridge hat in einem Interview offen über die Vorwürfe gegen ihn gesprochen. Teilweise bereue er sein Verhalten von früher, die Anschuldigungen der sexualisierten Gewalt wies er jedoch von sich. „Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen“, sagt Mockridge in dem Gespräch. Er habe schon früh mit einem aufreißerischen Nachtleben begonnen, gibt der in Ungnade gefallene Komiker zu.

Luke Mockridge © IMAGO / Elmar Kremser/sven Simon

Mit einer Schummelei begann vor knapp 35 Jahren sein steiler Aufstieg: Als 18-Jähriger bewarb sich Robert Kratky bei Radio Salzburg; dass er tatsächlich erst 16 Jahre jung war, verschwieg der Schulabbrecher seinem Kurzzeitarbeitgeber. Heute ist der 50-Jährige mit 443.894,39 Euro Jahressalär der bestverdienende ORF-Mann. Die entsprechenden Schlagzeilen hätte sich der Kremser gerne erspart: Hassnachrichten habe er deswegen bekommen, Drohungen ebenso.

Robert Kratky 2007 mit dem Meteorologen Marcus Wadsak und der Moderatorin Sandra König © ORF/Hans Leitner

Schauspielerin Shannen Doherty leidet an einem „unheilbaren“ Brustkrebs. Nun erzählt sie, dass sie schon Vorbereitungen auf ihren Tod getroffen hat.

Die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate und deren Veröffentlichung hat das britische Königshaus in Aufruhr versetzt. Auch die Medienlandschaft sah sich in den letzten Wochen mit großen Herausforderungen konfrontiert.

Prinzessin Kate im Video, das die BBC veröffentlicht hat:

Kürzlich wurde das Comeback des bisherigen Jahres angekündigt: Stefan Raab kehrt in die Öffentlichkeit zurück und kämpft gegen die deutsche Box-Ex-Weltmeisterin Regina Halmich. Das Comeback Raabs reiht sich damit in einen neuen Box-Hype ein, der unterschiedliche Promis erfasst. Die Influencer-Brüder Logan und Jake Paul sowie der englische YouTube-Star KSI haben in den letzten Monaten medienwirksam Kämpfe untereinander und mit anderen Promis abgehalten.

Zwölf Jahre lang saßen täglich Millionen Zuseher gespannt vor den TV-Bildschirmen und warteten darauf, welches Urteil Richter Alexander Hold fällen würde. Der Jurist erfreute sich als TV-Richter in seiner eigenen Gerichtsshow großer Beliebtheit. Der Schock bei seinen Fans und ihm selbst ist nun groß: Alexander Hold ist an Prostatakrebs erkrankt.

TV-Richter Alexander Hold © mago/Scherf

Schauspielerin Julia Stiles hat als Mutter dreier Kinder und mit einem neuen Filmprojekt alle Hände voll zu tun. „Ich bin wie ein Bündel an Emotionen, denn ich habe ein fünf Monate altes Baby und führe bei meinem ersten Film Regie“, erzählte Stiles, die mit ihrem Mann Preston Cook außerdem einen sechs- und einen zweijährigen Sohn hat. Das Geschlecht ihres dritten Kindes nannte sie nicht.

Als die verstorbene Queen Elizabeth II. ihre Urenkelin Lilibet kennenlernte, verweigerte sie strikt ein gemeinsames Foto - sehr zur Enttäuschung von Lilibets Eltern Meghan und Harry.