Hollywood birgt so manche Überraschung, besonders wenn es um familiäre Verbindungen der Stars geht. Die Glitzerwelt der Filmindustrie erscheint oft wie eine große Familie, und dank neuer Methoden - und einer neuen Fernsehshow - bestätigt sich diese Vermutung sogar wortwörtlich, wenn plötzlich überraschende Verwandtschaftsverhältnisse ans Licht kommen.

Aktuellen Berichten zufolge sollen nämlich beispielsweise die Schauspieler Matthew McConaughey (54) und Woody Harrelson (62) denselben Vater haben. Eine weitere erstaunliche Enthüllung betrifft Ralph Fiennes (61), bekannt aus „Der englische Patient“, der angeblich mit König Charles III. (75) verwandt sein soll. Es ist schon faszinierend, was zuverlässige DNA-Tests alles zutage fördern können.

Cousine von Michael Douglas

Dank moderner Technologie kann heute praktisch jeder seinen Stammbaum zurückverfolgen und dabei auf verblüffende Ergebnisse stoßen. Die jüngste Enthüllung betrifft zwei weitere Hollywood-Superstars: Die US-amerikanisch-dänische Schauspielerin und Sängerin Scarlett Johansson (39) und Michael Douglas (79) sind offenbar entfernte Cousin und Cousine. Diese überraschende Verwandtschaft wurde durch einen DNA-Test in der Sendung „Finding Your Roots“ aufgedeckt, moderiert von dem angesehenen Wissenschaftler Henry Louis Gates Jr. (74). In dieser Show werden regelmäßig Prominente eingeladen, um ihre familiäre Herkunft zu erforschen.

In der neuesten Folge war „Basic Instinct“-Star Michael Douglas, Ehemann von Catherine Zeta-Jones (54), an der Reihe. Vor seinen Augen enthüllte Gates die Verbindung zu der Schauspiel-Schönheit Johansson, bekannt aus „Marriage Story“. „Michael und Scarlett teilen identische DNA-Abschnitte auf vier verschiedenen Chromosomen, die alle in Scarletts mütterlicher Linie vorkommen, die bis zu jüdischen Gemeinden in Osteuropa zurückreichen“, erklärte Gates.

Tatsächlich haben beide Filmikonen osteuropäische Wurzeln im Judentum. Douglas‘ Großeltern wanderten aus dem heutigen Weißrussland in die USA ein, während die gebürtige New Yorkerin Johansson einen dänischen Vater und eine Mutter mit polnisch-aschkenasischer Abstammung hat. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Pfade der Hollywood-Stars auf so unerwartete Weise kreuzen.