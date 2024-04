Über die Osterfeiertage hinweg wurde in den sozialen Medien ordentlich gerätselt. Anlass: Der TV-Entertainer, der sich seit 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, postete auf Instagram, dass er als Influencer zurückkehren wolle. Die Bedingung: Er will über drei Tage neun Millionen Follower sammeln.

Das schaffte Raab allerdings nicht. Stattdessen legte er am 1. April mit einem weiteren Posting nacht und behauptete, er werde im September gegen die deutsche Box-Weltmeisterin Regina Halmich boxen.

Halmich bestätigt Kampf

Zunächst blieb unklar, ob sich der 57-Jährige einen Aprilscherz erlaubt hatte. Bis sich Halmich nun selbst auf Instagram zu Wort meldete. „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14.9. noch nichts Besseres vor“, schreibt Halmich auf Instagram.

Nicht der erste Raab-Halmich-Kampf

Es ist nicht der erste Kampf des TV-Promis und der Weltmeisterin. Im Jahr 2001 trafen die beiden schon einmal in einem Boxkampf aufeinander, 2007 kam es zur Revanche. In beiden Kämpfen setzte sich Halmich durch - wenig überraschend.

Raab ist nicht der einzige Promi, der im Jahr 2024 in den Boxring zurückkehrt. Der ehemalige Boxer Mike Tyson hat ebenfalls ein Box-Comeback angekündigt. Er wird gegen den Influencer Jake Paul am 20. Juli in Dallas in den Ring steigen.