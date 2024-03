Seit fast einem Jahrzehnt war Stefan Raab, der Entertainer, der einst Lena Meyer-Landrut zum Eurovision Song Contest schickte, von der Bildfläche verschwunden. Die Gründe für sein Verschwinden blieben im Dunkeln, ebenso wie die Frage, ob er jemals wieder zurückkehren würde. Doch plötzlich tauchte Raab wieder auf - auf seinem lange inaktiv gewesenen Instagram-Account.

In einem Video ist zu sehen, wie Moderator Elton in der Wildnis nach seinem Kumpel sucht. „Stefan? Wo bist du?“, ruft er verzweifelt von einem Ruderboot aus. Schließlich strandet Elton auf einer einsamen Insel und entdeckt Raab, der gemütlich in einem Campingstuhl sitzt und angelt. Elton konfrontiert ihn damit, dass alle nach ihm suchen und dass es an der Zeit sei, wieder aktiv zu werden. Raab erklärt, dass er keine Lust mehr auf Musik und Shows habe, aber Interesse daran hätte, Influencer zu werden. Die Bedingung dafür sei jedoch, dass er neun Millionen Follower habe - erst dann würde er wieder aktiv werden.

Elton bekommt den Auftrag, den Instagram-Account von Stefan Raab innerhalb von drei Tagen ins Rollen zu bringen. Das Video endet mit dieser Vereinbarung. Die Reaktionen in den Kommentaren sind sofort heiß: Innerhalb weniger Stunden gibt es fast 2000 Kommentare und mehr als 60.000 Likes. Doch trotz der Aufregung bleiben die Fans skeptisch. Denn mit dem ersten April in drei Tagen liegt die Vermutung nahe, dass es sich möglicherweise um einen Aprilscherz handelt.

Die Ankündigung von Raab, als Influencer zurückzukehren, hat die Instagram-Welt in Aufruhr versetzt. Doch die Skepsis der Fans bleibt bestehen, bis sich die Wahrheit am ersten April offenbart.