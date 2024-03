Box-Legende Mike Tyson will es noch einmal wissen. Mehr als dreieinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Kampf wird der 57-jährige US-Amerikaner am 20. Juli dieses Jahres wieder in den Ring steigen. Sein Gegner im AT&T Stadium von Dallas wird der 30 Jahre jüngere Jake Paul sein. Der US-Amerikaner ist nicht nur Profi-Boxer, sondern auch Schauspieler (unter anderem in der Disney-Serie „Bizaardvark“) und Influencer. Auf Instagram hat Paul 26 Millionen Follower.

Apropos Instagram: Beide Akteure werben auf ihren Profilen bereits intensiv für den großen Comeback-Kampf von Mike Tyson. Das brisante Duell wird live beim Streaminganbieter Netflix zu sehen sein.

Gigantische Kulisse wird erwartet

Das AT&T Stadium im US-Bundesstaat Texas ist eigentlich die Heimstätte des NFL-Klubs Dallas Cowboys. Bei einem American-Football-Spiel passen etwas über 80.000 Zuseher in die Arena, beim Kampf Tyson vs. Paul werden es aber wohl noch um einige mehr sein. Bei WrestleMania 32 im April 2016 waren mehr als 101.000 Fans im Stadium.

Jake Paul zeigt sich auf Instagram bereits voller Vorfreude. Er schreibt vom „größten Kampf des 21. Jahrhunderts“, den niemand verpassen möchte – egal ob lebenslanger Boxfan oder erstmaliger Zuseher. Pauls großes Ziel sei es, Weltmeister zu werden und nun habe er dir Möglichkeit, sich „gegen den größten Schwergewichtschampion der Welt, den härtesten Mann des Planeten und den gefährlichsten Boxer aller Zeiten zu beweisen. Es wird Zeit, Iron Mike schlafen zu legen.“

Tyson antwortete auf diesen Instagram-Eintrag mit: „Wir werden sehen.“