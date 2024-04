Nach 14 Jahren Ehe gehen der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen (52, „Borat“) und die australische Schauspielerin Isla Fisher (48, „Nocturnal Animals“) getrennte Wege. 2023 hätten sie gemeinsam beantragt, ihre Ehe zu beenden, teilten Baron Cohen und Fisher am Freitag (Ortszeit) auf ihren Instagram-Accounts mit. Beide posteten denselben Text in einer Instagram-Story.

Nach einem langen Tennis-Match, das über 20 Jahre andauerte, würden sie nun die Schläger niederlegen, erklärten sie darin. Sie betonten, dass sie ihre Hingabe und ihre Liebe für ihre Kinder weiterhin teilen würden. Zu dem Statement stellten sie ein Foto, auf dem sie beide weiße Sportkleidung tragen.

© Screenshot Isla Fischer/Instagram

Baron Cohen und Fisher hatten sich Anfang der 2000er kennengelernt. Das Paar heiratete 2010 und hat drei Kinder. Ihre beiden Töchter wurden 2007 und 2010 geboren, ihr Sohn kam 2015 zur Welt.

Rebel Wilson erhob Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegenüber Cohen

Erst kürzlich bezog Baron Cohen Stellung zu den Vorwürfen von Hollywood-Star Rebel Wilson, die ihn der sexuellen Belästigung beschuldigte. Die Anschuldigungen der 44-jährigen Australierin seien „nachweislich falsch“, sagte ein Vertreter des Schauspielers der britischen Nachrichtenagentur PA.

Wilson hatte in ihren jüngst veröffentlichten Memoiren über die Dreharbeiten des Films „Der Spion und sein Bruder“ (2016, Original: The Brothers Grimsby) geschrieben, „es fühlte sich an, als habe Sacha Baron Cohen mich sexuell belästigt“. Es habe mehrere Vorfälle unangemessenen Verhaltens gegeben, bei denen sie sich respektlos behandelt gefühlt habe. Außerdem schilderte sie eine Situation, in der er sie aufgefordert haben soll, ihn intim zu berühren. Wilson spielte in dem Film die Freundin der von Baron Cohen verkörperten Hauptfigur.

Wegen der andauernden Belästigung habe sie sich geweigert, den Film, in dem auch Baron Cohens Ehefrau Isla Fisher sowie Mark Strong und Penélope Cruz mitspielten, zu bewerben, schrieb Wilson. Sie hatte den Vorfall im November 2017 während der MeToo-Debatte bei Twitter erwähnt, aber damals keine Namen genannt.

Baron Cohens Vertreter betonte, der Schauspieler halte es für wichtig, dass sich Betroffene öffentlich äußern. Allerdings würden „diese nachweislich falschen Behauptungen direkt durch umfangreiche detaillierte Beweise widerlegt, darunter Dokumente aus der Zeit, Filmaufnahmen sowie Augenzeugenberichte von Anwesenden vor, während und nach der Produktion von The Brothers Grimsby“.