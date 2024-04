Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (44) wird am 2. April ihre Autobiografie „Rebel Rising“ veröffentlichen. Schon vorab verrät Wilson pikante Details aus ihrem kommenden Buch. So hat die 44-Jährige jetzt gegenüber dem US-Magazin „People“ enthüllt, dass sie im Alter von 35 Jahren zum ersten Mal Sex gehabt habe. Mit dieser sehr persönlichen Geschichte möchte Wilson eine „positive Botschaft“ an andere senden.

Gespräche über Sex waren ihr peinlich

Ihre sehr private Enthüllung habe sie in ihr kommendes Buch aufgenommen, um gerade jüngeren Menschen das Gefühl zu geben, dass „nicht jeder seine Jungfräulichkeit als Teenager verlieren muss. Die Leute können warten, bis sie bereit sind, oder warten, bis sie etwas reifer sind“, berichtet Wilson der US-Seite. Sie fügt hinzu: „Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen.“

Die ganze Sache sei früher sehr peinlich für sie gewesen, schildert Wilson. Sie habe sogar einmal gelogen und ihrem besten Freund gegenüber behauptet, ihre Jungfräulichkeit mit 23 verloren zu haben, „nur um den Fragen aus dem Weg zu gehen“. Sie habe auch stets versucht, dem Thema auszuweichen. „Normalerweise verließ ich einfach den Raum, wenn ein derartiges Gespräch stattfand“, schildert Wilson.

Mit Designerin verlobt

Die erfolgreiche Schauspielerin, die unter anderem durch die „Pitch Perfect“-Trilogie und die Komödie „Brautalarm“ bekannt geworden ist, verriet „People“ weiter:

So habe sie erst nach dem Tod ihres Vaters angefangen, sich mehr zu öffnen, und Gefühle für eine Frau zu entwickeln. Mittlerweile ist Wilson mit der Mode- und Schmuckdesignerin Ramona Agruma verlobt. Das Paar hat im November 2022 ein erstes Kind bekommen. Tochter Royce Lillian wurde von einer Leihmutter zur Welt gebracht.

Tochter bringt „Herz zum Schmelzen“

Wilson ist eigenen Worten zufolge von ihrer kleinen Tochter hin- und weggerissen. „Ich bin überwältigt, wie sehr sie mein Herz zum Schmelzen bringt“, sagte die 44-Jährige „People“ über ihre einjährige Tochter. Das neue Lieblingswort der 16 Monate alten Royce sei „Mama“, erklärte Wilson. „Und das war ihr erstes Wort überhaupt. Es lässt einen einfach dahinschmelzen.“

Die gebürtige Australierin fügt hinzu: „Ich dachte, ich wäre eine strenge Mutter, aber anscheinend bin ich das Gegenteil.“ Wilson weiter: „Ich bin eine Mutter. Es ist ein verdammtes Wunder“.