Wie der australische Comedy-Star Rebel Wilson (44, „Pitch Perfect“) in ihrer am 2. April erschienenen Autobiografie erklärt, soll die britische Sängerin Adele (35) nicht gerade zu ihren größten Fans gehören. Das Gegenteil soll der Fall sein. „Adele hasst mich!“, schreibt Wilson sogar in ihrer Autobiografie.

Der Grund ist rasch erklärt. Die beiden wurden früher häufiger verwechselt. So erklärt Rebel Wilson in ihren Memoiren, dass Adele nicht erfreut darüber gewesen sein soll, ständig mit Wilsons Rolle in der „Pitch Perfect“-Reihe verglichen zu werden, die den Namen „Fat Amy“ trug. Damals hatten die beiden noch deutlich mehr Gewicht.

Wilson schreibt in dem Buch: „Es gab einen Moment, in dem sie fülliger war und manche Leute uns miteinander verwechselten.“ Die Australierin beschreibt, dass sie und die Sängerin sich bei zahlreichen Veranstaltungen begegnet seien. Als Wilson jedoch versucht habe, sich Adele zu nähern, wandte sich die zehnfache Grammy-Gewinnerin angeblich „immer rasch“ ab, um ein Zusammentreffen zu vermeiden. „Als ob meine Fettleibigkeit auf sie abfärben könnte, wenn ich länger als dreißig Sekunden in ihrer Nähe wäre“, schreibt Rebel Wilson.