Ein einziges Treffen gab es zwischen Lilibet (2) und ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II, bevor die Regentin am 8. September 2022 starb. Lilibet, Tochter von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42), war bei dem Treffen gerade mal ein Jahr alt. Anlass für das Kennenlernen war das Platin-Thronjubiläum zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung, das die Queen im Juni 2022 in London feierte, dem Monat, in dem die kleine Lilibet ein Jahr alt wurde.

Dennoch gibt es kein gemeinsames Foto des inzwischen zweijährigen Mädchens und seiner Großmutter. Diese soll damals strikt verweigert haben, bei dem Treffen fotografiert zu werden, sehr zur Enttäuschung von Meghan und Harry. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Archie (4) und Lilibet waren die Sussexes damals von ihrer Wahlheimat Kalifornien nach Großbritannien gereist, um an den Feierlichkeiten für das Thronjubiläum teilzunehmen, berichtete das Magazin „Gala“. Das Paar fragte auch extra an, ob es einen Fotografen mit zu dem Treffen bringen dürfe. „Auf keinen Fall!“, soll die klare Antwort gelautet haben.

Blutunterlaufenes Auge

Der Grund für die Ablehnung soll jedoch nicht Groll gegen das ausgewanderte Ehepaar gewesen sein, sondern ein blutunterlaufenes Auge, an dem die Königin laborierte. Das enthüllte kürzlich die Royal-Expertin Camilla Tominey. Keinesfalls sollten davon Bilder an die Öffentlichkeit gelangen - was die vorsichtigen und auch etwas misstrauischen Berater der Queen nicht ausschließen konnte. Schließlich hatte das Paar Millionenverträge mit US-Fernsehsendern und Netflix abgeschlossen.

Wenige Monate nach dem Treffen starb Queen Elizabeth II. an Altersschwäche. Und so gibt es bis heute kein gemeinsames Erinnerungsfoto von Lilibet mit ihrer Urgroßmutter