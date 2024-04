Seit 2015 kämpft die Schauspielerin Shannen Doherty (45), die aus der Serie „Beverly Hills, 90210“ bekannt ist, gegen Brustkrebs. Im Jahr 2020 kam der Schock: Der Krebs sei „unheilbar“.

Anstatt sich zurückzuziehen, ging Doherty in die Öffentlichkeit und hat im Jahr 2023 ihren Podcast „Let‘s Be Clear“ veröffentlicht. Dort gibt sie private Einblicke in ihr Leben und ihrem Umgang mit der Krankheit.

Die neueste Episode des Podcasts ist sehr emotional. Sie verrät nämlich, dass sie damit begonnen hat, ihr Eigentum wegzugeben. Sie hat ihre Sachen aussortiert und möchte Dinge, wie ihre Antiquitäten spenden oder verkaufen. Vor Kurzem hat sie sich eine Farm in Tennessee gekauft, die sie in eine Auffangstation für Pferde umfunktionieren wollte. Das ist jetzt nicht mehr möglich und die Farm musste ausgeräumt werden.

Vorsorge für die Mutter

Für Doherty war dieser Schritt schwierig und emotional. „In gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass ich meinen Traum aufgeben würde, dieses Anwesen auszubauen, ein Haus für mich und ein Haus für meine Mutter zu bauen und dann den Stall zu erweitern. Ich packte zusammen und fing an zu weinen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Traum aufgegeben hatte, und was bedeutete das für mich? Bedeutete es, dass ich das Leben aufgegeben habe? Bedeutete es, dass ich das Handtuch werfe?“, sagt Doherty im Podcast.

Doherty möchte mit diesen Maßnahmen dafür sorgen, dass ihre Mutter sich nicht nach ihrem Tod darum kümmern muss. „Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe. Und weil es so schwer für sie sein wird, möchte ich, dass andere Dinge einfacher sind und sie sich nicht um vier Lagerräume voller Möbel kümmern muss“, sagt Doherty.