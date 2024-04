Bilder sagen mehr als tausend Worte: Die Ski-Superstars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde geben ihr Verlobung via Instagram-Post bekannt. Dafür reichen ein paar Emojis, strahlende Gesichter und ein in Szene gesetzter Diamant-Ring. Innerhalb der ersten fünf Stunden freuten sich bereits 100.000 User mit dem allseits beliebten Traumpaar.

Die US-Amerikanerin (29) und der Norweger (31) sind seit über drei Jahren ein Paar und stehen in guten und schlechten Zeiten zueinander. Als sich Kilde in diesem Winter schwer verletzte, eilten nicht nur seine Mikaela, sondern auch deren Familie zur Unterstützung an Kranken- und Reha-Bett. Auf Social Media bekunden die beiden gern und häufig ihre Zuneigung zu- und den sportlichen Respekt füreinander, wie unlängst Kilde zu Shiffrins 29. Geburtstag.