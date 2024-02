Am vergangenen Weltcup-Wochenende der Frauen in Soldeu fehlte Superstar Mikaela Shiffrin noch. Die US-Amerikanerin laboriert nach ihrem schweren Sturz in Cortina d‘Ampezzo noch immer an ihrer Innenband-Verletzung, könnte aber schon bald in den Weltcup zurückkehren.

Auf Instagram postete die 28-Jährige drei Fotos, auf denen sie unter anderem schon wieder beim Fitnesstraining zu sehen ist. Im Beitrag ist sie mit Freund Aleksander Aamodt Kilde zu sehen, der ein Buch mit dem Titel „Shit happens, get over it“ liest. Der Norweger wird in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten.

Im Gesamtweltcup hat die Allrounderin aus den USA mittlerweile ihre Führung verloren. Lara Gut-Behrami zog am Wochenende vorbei und hat derzeit fünf Punkte Vorsprung auf Shiffrin. Kommt die Rekordhalterin im alpinen Ski-Weltcup zurück, bahnt sich ein spannender Titelkampf an. Die Speed-Rennen in Crans-Montana wird sie aber wohl noch auslassen.