Laut einer Online-Meldung der Schweizer Tageszeitung Blick vom Sonntagnachmittag verpasst die US-Amerikanerin auch die Speedrennen in Crans-Montana am nächsten Wochenende. Als Quelle wurde Shiffrins Sprecherin Megan Harrod genannt.

Shiffrin hatte sich bei ihrem Sturz Ende Jänner in Cortina d‘Ampezzo eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Am vergangenen Samstag übernahm in ihrer Abwesenheit die Schweizerin Lara Gut-Behrami die Führung im Gesamtweltcup. In Crans-Montana sind von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G angesetzt.