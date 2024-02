Derzeit ist das Traumpaar im Skisport außer Gefecht gesetzt. Sowohl Mikaela Shiffrin, die in Aare in den Weltcup zurückkehren will, als auch ihr Freund Aleksander Aamodt Kilde laborieren an Verletzungen, die sie sich bei Stürzen zugezogen haben. Shiffrin, die in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist, vertrieb sich die Zeit damit, ein Video von „Atomic“ auf Instagram zu posten.

Der Ausrüster der Ski-Asse hatte die beiden zu einem „Couple goals“ geladen – und das Fragespiel „Never have I ever ...“ machte der Amerikanerin und ihrem norwegischen Herzbuben sichtlich Spaß. Dabei verrieten die beiden auch, was ihre lächerlichsten Spitznamen waren. Während Kilde früher „Nerz“ gerufen wurde, musste sich Shiffrin den Spitznamen „Stinkefuß“ gefallen lassen.

