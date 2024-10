Das ist bitter für Emily Schöpf. Die Vorarlbergerin kam laut ÖSV-Angaben im Super-G-Training in Valle Nevado (Chile) zu Sturz. Wie eine Untersuchung nach ihrer Rückreise in Innsbruck am Mittwoch ergab, zog sich die 24-Jährige dabei einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie zu.

Schöpf wird am Sonntag in der Klinik Hochrum operiert, sie muss für mehrere Monate pausieren und verpasst damit die kommende WM- und Weltcup-Saison.

In der vergangenen Saison hatte Schöpf erstmals die Abfahrtswertung des Europacups gewonnen, wodurch sie einen Startplatz in der Abfahrt für die Weltcupsaison 2024/25 außerhalb des Nationenkontingents erhalten hatte. Zudem belegte die Staatsmeisterin Rang drei in der Gesamtwertung des Europacups, wodurch sie auch in allen anderen Disziplinen einen Fixstartplatz für die Saison 2024/25 erhalten hatte.