Gesundheitlich ist es wie verflixt: Massenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser hat sich nach wie vor nicht von ihrer starken Verkühlung erholt. Sie ist gezwungen, den morgigen WM-Auftakt (Mixed-Staffel) in Nove Mesto auszulassen. Doch die Tirolerin wird zumindest am Mittwoch nach Tschechien reisen, wo sie am Donnerstag dann „ein schnelles Training“ anpeilt. „Vor Ort wird letztlich entschieden, ob sich der Start im Sprint am Freitag ausgeht“, erklärt die 30-Jährige, die schweren Herzens die Situation akzeptieren muss.

Der Verzicht von Hauser geht an „Evergreen“ Simon Eder nicht spurlos vorüber: „So einen Ausfall wie den von Lisa kann man nicht kompensieren“, sagt er und berichtet von extra eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen, um die eigene Gesundheit nicht zu gefährden:

Angesprochen auf die bisher nicht zufriedenstellende Saison der heimischen Biathleten meint der 40-Jährige: „Die Analysen zeigen, dass jeder seine Baustellen hat. Bei mir war die Corona-Erkrankung alles andere als ideal, ich bin da schnell an meine körperlichen Grenzen gelangt. Danach war ein Rennen gut, das nächste eine Katastrophe.“ Diese Schwankungen stellen den Salzburger selbst vor Rätsel. „Ein Problem ist, dass man während der Saison keinen großen Trainingsblock einschieben kann. Wir zehren von der Vorbereitung zwischen Mai und November“, verdeutlicht der zweifache Olympiamedaillengewinner in der Staffel.

„Man darf nur nie vergessen, am Puls der Zeit zu bleiben“

Mit Eder verfügt Österreichs Team über einen Perfektionisten, der nie stehen bleibt. „Wie jemand so lange einen jugendlichen Geist bewahren kann, ist unglaublich. Er tüftelt, was das Zeug hält. Davon können wir nur profitieren“, gerät Teamkollegin Anna Juppe ins Schwärmen. Unerlässlich ist für Eder ein stabiles Teamgefüge, das „ein wichtiger Gradmesser ist, allen weiterhilft“. Er selbst orientiert sich nicht mehr nur an Ergebnissen: „Klar will man gute Rennen abliefern, aber ich definiere mich nicht mehr ausschließlich darüber. Man darf nur nie vergessen, am Puls der Zeit zu bleiben.“

Der Befreiungsschlag für Hauser/Eder in Antholz mit Rang drei im Single-Mixed sorgte für einen Hoffnungsschimmer. Chancenlos sind die rot-weiß-roten Athleten bei der WM keineswegs. „Wir sind eine trefferstarke Nation. Wenn ein paar Dinge für uns laufen, können wir am Schießstand Dinge kompensieren, die wir in der Loipe nicht hinbringen“, versichert Eder, der Nove Mesto aber nicht zu seinen Lieblingsstationen zählt.

Eine Altersgrenze will sich das Biathlon-Urgestein bis dato nicht setzen. „Ole Einar Björndalen ist das Paradebeispiel, hat es bis zum Schluss ausgereizt. Ich werde diese Saison absolvieren – und dann sehen wir weiter.“