Er ist groß, der Unterschied zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit. Mit jener Tatsache fühlen sich in der laufenden Saison Österreichs Biathleten konfrontiert. Insbesondere die Leistungen in der Loipe sorgen für Kopfkino, wie der Kärntner Magnus Oberhauser verrät: „Warum der Wurm drin ist? Gute Frage. Wir rufen nicht das ab, was wir wollen und eigentlich drauf hätten. Simon Eder ist mit seinen 40 Jahren die einzige Konstante und brennt uns quasi her.“