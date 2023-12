Das österreichische Biathlon-Team muss auch für den Weltcup in Lenzerheide krankheitsbedingte Ausfälle hinnehmen. Während der in Hochfilzen wegen gesundheitlicher Probleme nicht angetretene Simon Eder wieder fit geworden ist, müssen Lisa Hauser und der bereits in Tirol fehlende Magnus Oberhauser in der Schweiz passen. Ex-Weltmeisterin Hauser laboriert an einem grippalen Infekt, Oberhauser an Corona-Nachwirkungen. Das gab der ÖSV am Dienstag bekannt.

Von den aktuellen Krankheitswellen sind auch andere Nationen betroffen. So fällt beispielsweise unter anderem die Französin Lou Jeanmonnot wegen einer Covid-Infektion in Lenzerheide aus. Aus der in Hochfilzen besonders stark betroffenen deutschen Mannschaft muss Roman Rees eine Pause einlegen, Franziska Preuß ist dagegen wieder dabei. Jeanmonnot und Rees hatten beim Saisonauftakt in Östersund ihre ersten Siege gefeiert.

Auf der Lenzerheide finden ab Donnerstag erstmals Weltcup-Bewerbe statt. Nächste Saison geht dort die WM über die Bühne.