Mit ihrer Laufleistung kann Biathletin Anna Gandler, Tochter des ehemaligen Weltklasse-Langläufers Markus Gandler, schon zufrieden sein. Der Feinschliff am Schießstand, die fehlende Treffsicherheit, sind noch Problemzonen, die es auszumerzen gilt. Sollten Lösungen dazu erfolgreich gefunden worden sein, ist ihr Saisonziel erreichbar. „Einmal möchte ich nach dem Rennen Blumen bekommen“, hofft die 22-Jährige. Das hieße, sie müsse einmal unter die ersten sechs laufen, um bei einer Siegerehrung dabei sein zu dürfen.

„Natürlich möchte ich schon einmal zur Flower Ceremony kommen. Bei einer Preisverteilung der Top-6 dabei sein, das wäre schon das Ziel“, sagte Gandler vor den drei Weltcupbewerben in Hochfilzen. Gleichzeitig müsse sie aber realistisch bleiben. „Wunder passieren auch im Biathlon keine. Aber wenn ich da weitermache, wo ich letzte Saison aufgehört habe, bin ich zufrieden.“

Denn im abschließenden Massenstart im März in Oslo hatte sie als Siebente ihr erstes Top-Ten-Ergebnis geschafft. In dieser Tonart ging es beim Wiederbeginn in Östersund aber nicht weiter. „Der Auftakt war nicht nach meinen Wunschvorstellungen. Ich hatte keine gute Vorbereitung, war viel krank im Herbst. Und dann hat leider das Schießen nicht hingehaut, obwohl ich im Sommer sehr stabil war.“

Die Ursache der ungewöhnlich vielen Fehler am Schießstand sei nach detailreichen Analysen mit Trainern gefunden und auch dank Tipps von Simon Eder, Christoph Sumann und ihrem Freund, dem französischen Biathleten Emilien Claude, behoben worden. „Ich glaube, dass ich es jetzt in den Griff bekommen habe. Das Training hat gut gepasst“, meinte die Jugend-Weltmeisterin von 2020 nach den ersten Einheiten bei zarten Minusgraden im Pillerseetal.

Zuversichtlich stimmt sie auch die abschließende Verfolgung von Östersund am Sonntag, bei der sie von schlechter Startposition aus zahlreiche Plätze gutgemacht hatte. Die Situation in Schweden sei aber schwierig gewesen. „Zum Mechanischen ist auch noch der Kopf dazugekommen, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber ich bin ruhig geblieben. Jetzt ist das Selbstvertrauen wieder da.“