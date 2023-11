Mit ihrem sechsten Platz über die 15 Kilometer lieferte Lisa Hauser beim Weltcup-Auftakt in Östersund den erhofft guten Saisonstart ab. Beinahe unter ging neben der starken Leistung der Tirolerin der Auftritt von Tamara Steiner. So lief die Ramsauerin dank einer fehlerfreien Schussleistung auf den tollen 13. Platz und fixierte damit ihr bisher bestes Karriereergebnis. „Das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber für mich kam das nicht so überraschend. Voriges Jahr wäre ich hier nämlich sogar Neunte geworden, wenn ich mir nicht einen Schussfehler geleistet hätte.“