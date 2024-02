Für ihr Glatteis ist die Winterleiten über die steirischen Grenzen hinaus bekannt: Auf der Natureisbahn wurden in der zehnjährigen Renngeschichte schon Weltcups, Weltjugendspiele und Europameisterschaften ausgefahren. Am Samstag und am Sonntag kommt es im Murtal zur Premiere: Erstmals finden dort Junioren-Weltmeisterschaften statt – und das mit einem frisch gebackenen Europameister, bei den „Großen“, wohlgemerkt: Nico Edlinger hat im Jaufental am vergangenen Wochenende an der Seite von Maximilian Pichler sensationell die EM-Goldmedaille im Doppelsitzer gewonnen, auf der Winterleiten lenkt er seine Rodel im Idealfall wieder alleine.