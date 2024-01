Schon auf dem Kühtai zeigten die jungen Steirer, dass in diesem Weltcupwinter zu rechnen ist und sie bestätigten bei der zweiten Station ihre Form. Pilot Maximilian Pichler und sein Partner Nico Edlinger haben in Laas (ITA) wieder Platz zwei geholt. Das Duo aus Stadl an der Mur sicherte sich wie im Kühtai 85 Weltcuppunkte hinter der routinierten Paarung Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA). Es war das zweite Rennen auf allerhöchster Ebene für die beiden jungen Murtaler.