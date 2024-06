Es ist eine besondere innere Leichtigkeit beim eXtrem-Triathlon, die einen befällt, wenn die letzten Schritte hinauf zur Südwandhütte im Dachsteinmassiv gesetzt werden. Die körperlichen Leiden verpuffen, wenn das tatsächliche Ziel vor Augen ist und das selbst gesetzte ebenso in eine erreichbare Nähe rückt. Von der Hütte sind es noch wenige hundert Meter hinunter zur Talstation der Seilbahn, wo das Ziel das Ende einer langen Reise markiert, die lange vor dem Startschuss um 4.30 Uhr begonnen hat.

Wenigen ist es vorbehalten, sich bei diesem Bewerb ernstliche Gedanken über das Siegerpodest zu machen. Für das Gros bleibt es ein Match gegen die inneren Dämonen, und gegen die Elemente. Das Wasser – die strömende Mur –, die Erde in Form von Gaberl, Hochegg, Kammerberg, Sölkpass und Dachstein, die Luft – als Gegenwind – und das Feuer (Hitze) stemmen sich entgegen. Christian Almer hingegen peilt einen Platz unter den besten Drei an. „Der Sieg wäre wunderschön.“ Extrembewerbe in der Slowakei und in Montenegro hat er bereits gewonnen, doch was es braucht, um erfolgreich zu sein? „Man muss über Jahre hinweg gut, diszipliniert und konsequent trainieren“, sagt der Steirer. 15 bis 20 Stunden Training pro Woche nennt er als Minimum. Das Rennen ist sein erster Einsatz nach eineinhalbjähriger Rekonvaleszenz. „Wir werden sehen, ob und wie sich der Trainingsrückstand auswirkt.“ Sein Steckenpferd, das unterstrich er unter anderem mit dem Marathonsieg 2022 beim selektiven Welschlauf (3:03 Stunden), ist die letzte Disziplin. Wobei bei den steilen Anstiegen ein geübtes Steigen ökonomischer ist als ein verbissenes Laufen.

2016 belegte er beim eXtrem einen guten vierten Platz. „Es war mein erster Extrembewerb, ein Sprung ins kalte Wasser. Unser Land ist so schön, die Strecke führt mitten durch und auch die Organisation ist sehr gut.“ Sehr gut muss auch das Verhältnis zum Betreuer sein, der den Athleten nicht nur tagsüber verpflegt, sondern der auch auf den letzten Kilometern zu begleiten, verpflichtet ist. Er ist mehr als ein Gefährte, er ist vom Motivator bis zum Psychologen alles. Mario Korpar begleitet Almer. „Wir kennen uns seit Jahren. Wenn er dich ansieht, muss er wissen, wie es dir geht und was du brauchst.“

Eine besondere Verbindung haben auch Ondrej Zmeskal und Marek Peterka. Zmeskal ist blind und gibt sich beim Wettkampf ganz in die Hände seines Betreuers. Beim Schwimmen in der Mur sind sie mit einem 80 Zentimeter langen Seil verbunden, die Radstrecke legen sie auf einem Tandem zurück. „Das ist nicht nur mein persönliches Ziel, sondern auch ein Schritt in eine inklusivere Zukunft im Sport.“