Spyros Balomenos ist der neue Trainer der HSG Graz. Der 45-jährige Grieche war zuletzt in Vöslau als Übungsleiter tätig und als Spieler bereits einmal in der Steiermark aktiv. In der Saison 2011/2012 stand Balomenos für Leoben in der Obersteiermark auf dem Parkett.