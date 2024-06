Die Königsklasse der Steirischen Mannschaftsmeisterschaften erreichten an diesem Wochenende in Bruck an der Mur mit den Final Four ihren Höhepunkt. Von über 600 Teams erreichten die besten vier Damen- und Herrenmannschaften das Finale, das an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen auf der Brucker Murinsel über die Bühne ging. Neben STTV-Präsidentin Barbara Muhr und ESV Bruck Obmann Gernot Prattes ließ sich auch Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier sowie zahlreiche Zuschauer und Fans dieses Saisonhighlight nicht entgehen.

In einem atemberaubenden Finale der steirischen Tennislandesliga haben die GAK Damen 1 und die KSV-Herren ihre Finalgegner bezwungen und sich die Meisterschaft gesichert. Während im Herrenfinale die Doppelspiele entschieden und sich die Obersteierer mit 5:4 durchsetzten, ließen Elisabeth Kölbl und Co. im Damenfinale nichts anbrennen. Im klubinternen Finale war die Begegnung bereits nach den Einzelspielen mit 5:0 für die GAK Damen 1 beendet. Bei den GAK Damen 1 überzeugte vor allem Elisabeth Kölbl, die im gesamten Verlauf der Meisterschaft kein Match verlor. Im Duell der langjährigen STTVKaderspielerinnen und Steirischen Meisterinnen behielt Kölbl im Finale auch gegen Alexandra Schöndorfer die Oberhand und setzte sich mit 6:3 6:4 durch.

Rene Adascalului mit starker Saison

Bei den KSV-Herren war Rene Adascalului eine Klasse für sich. Der Top-Gesetzte verlor zwar im Finale gegen den GAK gegen Syl Gaxherri 4:6, 0:6, holte im Laufe der Saison aber nahezu alle Punkte für die Kapfenberger. Im entscheidenden Doppel holte er an der Seite von Mannschaftsführer Daniel Meier den Siegespunkt.

Im letzten Jahr konnten die Landesmeister TSV Hartberg Damen und ATV Irdning Herren den Sprung in die Bundesliga schaffen. Während die Hartbergerinnen noch im unteren PlayOff der 2. Bundesliga kämpfen, sind die Irdninger Herren auf dem besten Weg in die 1. Bundesliga.