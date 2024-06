Sportdirektor Philipp Pinter scheint zufrieden zu sein. Ein weiterer Wunschkandidat ist nun offiziell ein Spieler der 99ers und damit hat er gemeinsam mit Trainer Harry Lange das Gerüst für die kommende Saison fertiggestellt: US-Spieler Casey Bailey wird zum Trainingsauftakt in die Reihen der Grazer stoßen, für deren Linienzusammenstellung infolge Lange verantwortlich zeichnet. Damit ist das Programm der Grazer aber noch nicht abgeschlossen. Sechs junge Cracks sollen folgen und das Fundament für die Zukunft bilden. Pinter lobt Baileys Schuss und seine physische Präsenz auf dem Eis in einem Atemzug. „Vom Charakter her ist er ein super Teamplayer, der sich nicht nur an der Bande durchsetzen kann, sondern auch vor dem gegnerischen Tor sehr zweikampfstark ist.“