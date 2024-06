Zwei Jubiläen in einem Jahr, oder: Auf den „Runden“ folgt ein „Halbrunder“. Gerhard Schönbacher feierte im Jänner seinen 70. Geburtstag und am Donnerstag wird die 25. Ausgabe seiner Alpentour Trophy in und rund um Schladming eröffnet. Er selbst erlangte auf den Straßen dieser Welt Legendenstatus: Einerseits aufgrund vieler guter Platzierungen, vor allem aber aufgrund seiner zwei letzten Plätze bei der Tour de France. 1979 und 1980 hat er in Paris die symbolische und berühmte „Lanterne rouge“, die rote Laterne, getragen. Seit einigen Jahrzehnten ist Schönbacher als Veranstalter von Radrennen aktiv – und auch das mehrtägige Mountainbike-Etappenrennen im Ennstal hat einen Status erlangt, der beachtlich ist: Es lockt Mountainbiker von allen Kontinenten nach Schladming. Das Jubiläum bietet einen schönen Anlass, auf die Höhepunkte der letzten 24 Ausgaben zurückzublicken. Das Organisationsduo Regina Stanger und Gerhard Schönbacher erinnert sich an . . .