Man möchte es nicht glauben, aber es stimmt schon: Die Alpentour Trophy geht in diesem Juni bereits in ihre 25. Auflage, aber von „Alterserscheinungen“ ist absolut nichts zu sehen. Und zum 15. Mal ist Schladming als Start- und Zielort Partner von Organisator Gerhard Schönbacher. Der Ex-Radprofi hat für die Teilnehmer aus aller Welt auch dieses Jahr wieder ein forderndes Programm zusammengestellt. An vier Tagen geht es mit dem Mountainbike über 200 Kilometer und 10.000 Höhenmeter.