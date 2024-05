Wenn das Peloton der Tour of Austria in Schladming startet, wartet auf die Radprofis der erste richtig harte Tag in den Bergen. Auf den 153,1 Kilometern der dritten Etappe (5. Juli) mit knapp 3000 Höhenmetern werden die Karten erstmals auf den Tisch geknallt, wenn es vom Ennstal nach St. Johann Alpendorf geht. „Der Dientner Sattel wird sicher eine erste richtige Selektion bringen“, sagt Martin Messner, der Bergspezialist des WSA Graz. „Danach sind es nur noch 30 Kilometer bis zum Ziel.“ Die Stars der World Tour Teams wollen im Anstieg Konkurrenten abschütteln und vor allem die bergfesten Sprinter loswerden. Im Vorjahr gewann Jhonatan Narváez die Etappe nach St. Johann. Der Ineos Profi sicherte sich auch die Gesamtwertung. Auch in diesem Jahr werden mit seinem Rennstall, UAE, Alpecin und Jayco vier World Tour Teams das Feld anführen.