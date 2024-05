Sie ist erst seit wenigen Tagen 14 Jahre alt und gilt trotzdem schon als eine der heißesten Zukunftsaktien im heimischen Damen-Tennis: Anna Pircher. Vor rund einem Monat setzte die Tirolerin in Wien mit ihrem ersten ITF-Titel das nächste laute Rufzeichen, in der Juniorinnen-Weltrangliste (inklusive U18) liegt das Toptalent damit bereits auf Position 345. Tendenz stark steigend. Aus steirischer Sicht erfreulich: Der Teenager schlägt heuer in der Bundesliga für den Grazer Park Club auf und ist heute (11 Uhr) im Heimspiel gegen Ried zu bewundern.