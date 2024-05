Die Oberwart Gunners haben das erste Finalspiel der Basketball Superliga (BSL) der Männer in souveräner Manier gewonnen. Am Samstag setzten sich die Burgenländer im ersten Duell der „best of five“-Finalserie auswärts gegen den UBSC Graz klar mit 86:61 (39:27) durch. Bester Werfer des Spiels vor 1.315 Zuschauern im Sportpark an der Mur war Gunners-Guard Munis Tutu mit 18 Punkten. Das zweite Spiel findet am Montag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) in Oberwart statt.