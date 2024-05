Vor dem Start der Play-offs sagte UBSC-Manager Michael Fuchs: „Es ist alles so eng beieinander und deshalb kann alles passieren. Ein Aus im Viertelfinale genauso, wie der Finaleinzug.“ Damit sollte der Steirer rechtbehalten, zog sein Team doch nach dem 81:72-Sieg in Klosterneuburg ins Endspiel der Basketball-Superliga ein. Die Steirer entschieden die „Best of five“-Serie nach starker Leistung in Niederösterreich mit 3:2 für sich. Somit ging auch das fünfte Spiel in dieser Halbfinal-Serie an die Auswärtsmannschaft.