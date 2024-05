Auf einmal stand es 0:14. Die Basketballer des UBSC Graz sind beim Auftaktspiel der „Best of five“-Halbfinalserie der Basketball Superliga auswärts in Klosterneuburg früh unter Druck geraten. „Da habe ich gedacht, wir bekommen minus 50“, sagt UBSC-Manager Michael Fuchs. Am Ende feierten die Steirer aber einen Auswärtssieg, jubelten über ein 86:68. „Die ersten fünf Minuten hat nichts funktioniert. An den restlichen 35 Minuten müssen wir uns aber orientieren“, sagt der Funktionär vor dem heutigen Heimspiel. Um 19 Uhr sind die Grazer im Sportpark darauf bedacht, den zweiten Sieg der Serie einzufahren. „Wir müssen so schnell wie möglich die Siege zusammenbekommen“, sagt Fuchs, wenngleich der Weg ins Endspiel „noch ein weiter ist“.