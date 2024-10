Vor acht Jahren fing alles an, da begleitete Nora Wiesner ihren Bruder zum Karatetraining. Seitdem ist für sie ein Leben ohne den Sport nicht mehr vorstellbar. „Es hat spannend ausgeschaut und als ich es probiert habe, hat es auch gleich viel Spaß gemacht“, sagt die 15-Jährige. Der Burgenländerin, die für den Verein in Fürstenfeld kämpft, gefallen vor allem die mentalen Aspekte der Kampfsportart: „Man kämpft zwar gegen andere Leute, aber es ist nicht so aggressiv wie andere Disziplinen. Außerdem mag ich die vielen verschiedenen Techniken und dass viel Disziplin, Motivation und ein richtiges Mindset erforderlich sind, um erfolgreich zu sein.“

Bei der U16-Goju-Ryu-Heimweltmeisterschaft in Fürstenfeld krönte sich Wiesner zur Goldmedaillengewinnerin im Team und gewann die Bronzemedaille im Einzel. Außerdem gewann sie dieses Jahr auch die Austrian Junior Open. Doch damit soll die Titelsammlung noch nicht beendet sein: „In Zukunft will ich noch weitere Turniere gewinnen, ins Nationalteam kommen und Weltmeisterin werden.“