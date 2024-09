Moritz Freitag vom TC Bad Waltersdorf gilt als einer der besten jungen Tennis-Hoffnungen Österreichs. Schon im Alter von zweieinhalb Jahren hielt er erstmals den Schläger in der Hand. „Meine Geschwister haben immer gespielt, und dann fing ich auch gleich an“, erklärt die U14-Nummer-eins in Österreich. „Ich spiele gerne Tennis, weil es mir einfach Spaß macht“, meint Freitag. Aber auch der professionelle Aspekt sei wichtig: „Mein großer Traum ist es, einmal Grand Slams zu gewinnen“.

Gute Leistungen sollen bestätigt werden

In naher Zukunft will er sich vor allem bei Turnieren beweisen. Nachdem das Tennis-Ass schon internationale Turniere unter anderem in Polen, Portugal und Lettland gewinnen konnte, hofft der Oststeirer, sich bei der ITV-Tennis-Tour und der Tennis-Europe-Junior-Tour gut zu schlagen. Die starken Auftritte bisher machen sich bezahlt, Freitag ist zum renommierten IMG Future Stars Turnier eingeladen. Das Tennis-Vorbild Freitags ist eindeutig Rafael Nadal, was sich auch in seinem Spielstil widerspiegelt. „Zu meinen größten Stärken zählt bestimmt die Vorhand“, erklärt der Tennis-Youngster. Sein Slice mache ihm noch manchmal Probleme, aber er habe ja auch noch genug Zeit zum Üben.