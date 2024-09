Mit starken Leistungen bei den WU18-Staatsmeisterschaften hat sich Handballerin Ellonie Ziske ins All-Star-Team und damit ins Rampenlicht gespielt, seit dieser Saison ist die 17-Jährige – nachdem sie zuvor ausschließlich Spielerin des UHC Graz in der WHA-Challenge aktiv war – mit einer Doppelspielberechtigung für HIB Graz auch in der Meisterliga im Einsatz. „Ich bin ziemlich schnell, gut im Eins-gegen-Eins“, beschreibt die Linkshänderin, die im August auch mit dem 2006er-Jahrgang bei der Jugend-WM im Einsatz war, ihre Stärken.

Ellonie Ziske © HIB Graz

„Die WM war eine richtig tolle Erfahrung, auf internationalem Level andere Spielerinnen und Spielweisen kennen zu lernen, das war unbeschreiblich“, erinnert sich die in Graz geborene Tochter deutscher Eltern, die die Handballakademie der HIB Liebenau besucht. Bei HIB, das mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist, hofft die rechte Aufbauspielerin, „viel Spielzeit zu bekommen, das ist mir am wichtigsten“.