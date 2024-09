Im vergangenen Jahr war Karina Seiner noch Letzte unter allen Teilnehmerinnen bei den Steirischen Squash-Meisterschaften gewesen, in diesem Jahr stand sie ganz oben am Siegertreppchen. „Das ist schon ein großer Sprung“, blickt die 17-Jährige mit Stolz zurück. Zudem kürte sich Seiner, die die Maturaklasse der BORG Monsberger mit Schwerpunkt Akademiesport besucht, zudem zur österreichischen U19-Meisterin und konnte mit zwei zweiten Plätzen bei den Hungarian und den Slovenian Junior Open aufzeigen.

Karina Seiner © KK

„Das Coole an Squash ist, dass du auf der gleichen Seite wie der Gegner stehst, das macht es spannender als andere Rückschlagspiel-Sportarten wie Tennis, man muss viel mehr mit dem Gegner interagieren“, erklärt die Tochter der steirischen Verbandspräsidentin Birgit Seiner ihre Faszination für den Sport. Im Herbst stehen wieder Turniere im Ausland an, nach der Matura strebt Seiner ein Sportwissenschaften-Studium an. Sportlich möchte die USC2000-Athletin nach dem Junioren-Level den Sprung in die Turniere der PSA, der Professionellen Squash Vereinigung, schaffen.