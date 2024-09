Vorbilder hat Cosima Schuen keine. Aber zumindest eine Spielerin beeindruckt die 16-Jährige dann doch: Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenzweite aus Minsk, die jüngst die US Open für sich entschieden hat, besticht durch ein aggressives Spiel und eine krachende Vorhand. Stärken, die auch die Grazerin bei sich sieht und weiterhin stetig verbessern will. „Natürlich möchte ich in der Zukunft auf der ITF-Tour Fuß fassen und es in die Bundesligamannschaft des GAK schaffen, aber vorrangig geht es mir darum, mich jeden Tag Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, sagt die steirische U16-Meisterin über ihre Ziele abseits der Matura. Zehnmal pro Woche trainiert Schuen im Sommer, im Winter eine Spur weniger. Warum sich die Schülerin des Bischöflichen Gymnasiums für den Tennissport entschieden hat? „Das hat mehrere Gründe: Zum einen haben meine Eltern immer schon gespielt und zum anderen liebe ich die mentale Komponente an Einzelsportarten.“