An einem Schulsport-Tag ist die Tieschenerin Isabelle Engel auf den Leichtathletik-Sport und den Verein in Leibnitz aufmerksam geworden. Nach Anfängen im Sprint und Weitsprung hat sie mit 13 Jahren ihre Liebe zum Hürdensprint entdeckt. „Da geht es viel mehr um Technik, nicht nur um Schnelligkeit“, erklärt die Sportjournalismus-Studentin, warum es ihr die Hürden angetan haben. „Ich hab da auch den größten Leistungssprung bei mir erkannt. Im Hürdensprint war ich immer die Beste“, sagt sie. Fünf Trainingseinheiten in der Woche absolviert Engel mit Beate Hochleitner – in der Vorbereitung kann eine Einheit dann schon viereinhalb Stunden dauern. Und sie teilt sich mit Olympia-Teilnehmer Enzo Diessl nicht nur die Trainerin: Engel, Diessl und die oberösterreichische Hürdensprinterin Johanna Plank wohnen in Graz in einer Wohngemeinschaft.