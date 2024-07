Die schwere Tür mit dem steirischen Panther darauf, die in das Grazer Zeughaus führt, in dem hunderte historische Waffen lagern, verlieh den Worten von Markus Mareich zusätzliche Wirkung. Es gibt ein Jubiläum zu feiern, denn der Steirische Landesfechtklub besteht seit 400 Jahren. „Wir sind der zweitälteste Fechtverein der Welt“. Nur die Sint-Michielsgilde in Gent ist elf Jahre älter, „und das lassen sie uns auch immer wieder wissen“, sagt Mareich mit einem Lachen. Auch wenn das Fechten mittlerweile zum Hochleistungssport, zur Kunst avanciert ist, die Wurzeln sind durchaus kriegerisch. Auch in Graz.