Die nackten Zahlen erzählen von ungeheuren Qualen, Torturen und sorgen einfach für puren Stress. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf (42,195 Kilometer). Tausende Athleten werfen sich am Sonntag beim Strandbad Klagenfurt wieder in die Fluten, wenn der Startschuss zum Ironman Austria erfolgt. Nach der Corona-bedingten Absage 2020 wurde das Rennen 2021 unter Anspannung und strenger Auflagen ausgetragen. Heuer, so der Eindruck, soll wieder zur Normalität zurückgekehrt werden.