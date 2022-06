Simone Kumhofer ist ein Energiebündel, ob in der Arbeit, Studium oder im Sport. Die 38-Jährige bringt alles unter einen Hut, wie sie es schafft, ist erstaunlich, da sie in allen drei Bereichen äußerst erfolgreich ist. Ihren bisher größten sportlichen Erfolg feierte die Kärntnerin bei der Challenge Walchsee – Kaiserwinkel am Sonntag. In Tirol ist sie nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,9 km Laufen im Profirennen der Frauen als Erste mit einer Zeit von 4:17:11 Stunden im Ziel eingelaufen.