Die Vorfreude war allen Beteiligten bei der Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors Layjet in Ebersdorf anzumerken: Von 17. bis 24. September 2023 wird es in Bad Waltersdorf wieder ein Tennis-Challengerturnier in der Steiermark geben. 2008 hatte das bisher letzte auf den Reininghaus-Gründen in Graz stattgefunden. Auf Initiative der steirischen Verbandspräsidentin Barbara Muhr ist es nächstes Jahr also wieder so weit.