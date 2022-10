Sie waren wieder in der Steiermark, diesmal in Leibnitz, um den heimischen Tennis-Talenten unter die Arme zu greifen. Wie darf man sich so einen Besuch von Ihnen vorstellen?

WOLFGANG THIEM: Im Schnitt komme ich einmal im Monat einen ganzen Tag in die Steiermark, um mich mit den Trainern vor Ort auszutauschen und Schwerpunkte zu setzen. Ich versuche allen, natürlich auch den Talenten, zu vermitteln, auf was ich Wert lege. Zum Glück arbeiten wir alle schon seit einigen Jahren zusammen, das funktioniert alles sehr gut.