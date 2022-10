Sebastian Ofner hat kein leichtes Jahr hinter sich, das lässt sich mit Gewissheit sagen. Vor zwölf Monaten musste sich der Steirer einer Fersen-Operation (Überbein) unterziehen, es folgte eine siebenmonatige Zwangspause samt Physio- und Rehaeinheiten. Auch danach war an ein Trainieren ohne Schmerzen oder an ein Match ohne Schmerzmittel nicht zu denken. "Ich war keinen einzigen Tag beschwerdefrei, habe immer nur 60 bis 80 Prozent beim Training geben können, je nachdem, wie schlimm es gerade an dem Tag war", erinnert sich der 26-Jährige zurück.