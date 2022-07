Was Sebastian Ofner dem frenetischen Publikum in Kitzbühel auf dem Silbertablett serviert hat, war ein Kampf der absoluten Extraklasse. „Die Fans haben mich enorm beflügelt. Es war megageil, wie laut sie waren.“ Nachdem der Steirer Satz eins klar mit 1:6 an Routinier Richard Gasquet abgeben musste, setzte sich der 26-Jährige am Ende nach einer exzellenten Aufholjagd mit 1:6, 7:5, 7:5 durch. Eine unglaubliche Geschichte, denn Ofner hatte eine mehrmonatige Leidenszeit hinter sich.