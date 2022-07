Nach ihrem Challenger-Sieg vergangenes Wochenende in Finnland sind Lucas Miedler und sein Doppelpartner Alexander Erler absolut bereit für ihre Titelverteidigung in Kitzbühel. Vor einem Jahr sorgte das eher ungleiche Duo für einen Sensationserfolg. Sensation auch deshalb, da die beiden vorher kein Match miteinander bestritten hatten. "Wir kannten uns davor nicht wirklich, haben uns in dem einen Jahr aber sehr gut kennengelernt", so der 26-Jährige, der mit einem Augenzwinkern meint, "dass wir nach dem Kitz-Triumph aufhören hätten sollen, denn dann wären wir ungeschlagen".