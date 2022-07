Es ist angerichtet in Kitzbühel. Das ATP-Turnier ist definitiv schon vor dem ersten Auftritt von Österreich Tennis-Ass Dominic Thiem angekommen. Turnierdirektor Alexander Antonitsch verriet, dass der Ticketverkauf in der Gamsstadt von Donnerstag bis Samstag bereits vor Veröffentlichung des Spielerfeldes voll im Gange war. "Es bürgert sich wieder ein und das ist ein Spitzengefühl, wenn man merkt, dass die Leute wieder Tennis sehen wollen." Der Fan-Ansturm hat sich am heutigen zweiten Qualifikationstag abgezeichnet. Rund 3000 Leute genossen bei sommerlichen Temperaturen nicht nur Tennis, sondern auch das alternative Rahmenprogramm.