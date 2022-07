Die Aktionstage bei den Generali Open sind in Kitzbühel einfach nicht mehr wegzudenken. Am heutigen Montag kommen die Kids voll auf ihre Kosten. Alle Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt in der Kategorie B. Von Activity Areas über den Smash Corner, Tennisschnuppertraining mit KTC Trainern, Try Eishockey mit dem EC "Die Adler Kitzbühel" bis hin zu Airbrush-Tattoos und vieles mehr ist alles dabei - jeder kommt auf seine Kosten. Die letztjährigen Überraschungs-Sieger im Doppelbewerb Lucas Miedler und Alexander Erler werden sich bei der Autogrammstunde die Finger wundschreiben.